За Украину и пьяное вождение: В России переполнены СИЗО

«Меньше стало приговоров, связанных с реальным лишением свободы. То есть зачастую люди посидели в СИЗО, а в итоге их приговаривают к обязательным работам или к штрафу. Зачем держать в СИЗО подозреваемого, например, по экономическому преступлению или за небольшую кражу? У нас есть мера пресечения в виде домашнего ареста, и, если нет реального доказательства, что человек попытается сбежать, не надо таких людей сажать в СИЗО», - добавил он.

По словам Мельникова, часто подозреваемых отправляют в СИЗО с целью давления - чтобы человек признал вину.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что около 50% россиян, которые сейчас находятся в СИЗО, сидят там не за тяжкие преступления.

«Их можно смело переводить под домашний арест. Такая мера не оптимальна только для дел особо тяжких категорий. То есть неоднократные убийства, терроризм и прочее. Но каков процент тех, кто сидит в СИЗО по таким преступлениям? Не больше 10%», - отметил он.

Адвокат считает, что российская судебная система практически утратила свою независимость, поэтому в СИЗО и тюрьмах часто отбывают наказание невиновные люди.