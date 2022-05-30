За Украину и пьяное вождение: В России переполнены СИЗО

Правозащитники и даже Верховный суд призывают судей не сажать в изоляторы людей по нетяжким статьям.

Пока правозащитники призывают перестать арестовывать людей «по поводу и без», число граждан, находящихся в следственных изоляторах России, продолжает расти.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что следственные изоляторы в России могут быть переполнены из-за проведения спецоперации на Украине. По ее словам, в некоторые СИЗО привозят попавших в плен украинских граждан, которые подозреваются в различных преступлениях. К тому же, в последнее время увеличилось число арестованных по экономическим статьям и по статье о дискредитации ВС России и распространении фейков, пишет «Коммерсантъ».

Меркачева также отметила, что на переполненность российских следственных изоляторов оказала влияние пандемия коронавируса, так как из-за эпидемической ситуации следственные действия постоянно откладывались. При этом она не исключила, что переполненность СИЗО может быть связана с введением уголовной ответственности для водителей, неоднократно получавших взыскания согласно Кодексу об административных правонарушениях.

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По словам члена СПЧ, в московских СИЗО, рассчитанных в совокупности на девять тысяч человек, находится на 2 тысячи 786 больше арестованных. Так, самая сложная ситуация наблюдается в «Бутырке» и «Матросской тишине»: там лимит превышен на 29 и 27,7% соответственно.

До этого начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин рассказал, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. По его словам, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Москве и области, Карелии, Крыму, Татарстане и еще четырех регионах.

Проблему переполненности российских СИЗО уже подтвердили и в Верховном суде России. Так, глава ведомства Вячеслав Лебедев признал, что в первом квартале 2022 года российские суды рассмотрели почти 25 тысяч ходатайств о заключении в следственные изоляторы, 90% из которых были удовлетворены. По его словам, пленум ВС обязал судей обсуждать альтернативы заключению в СИЗО, такие как залог и домашний арест.

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При этом член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что призыв главы Верховного суда чаще использовать альтернативу арестам связан с желанием минимизировать поводы для протестных настроений в стране.

«На моей памяти члены СПЧ поднимали тему гуманизации правосудия на встречах с президентом не менее десяти лет подряд. Ее также неоднократно поднимали правозащитники, предпринимательские сообщества. Однако, к сожалению, альтернативные меры пресечения и наказания применялись очень редко, и наше правосудие продолжает демонстрировать репрессивный уклон», - рассказал он.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН заявил, что в России действительно переполнены СИЗО. По его словам, людям не хватает спальных мест, поэтому в таких учреждениях не следует держать подозреваемых в неопасных для общества деяниях.

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«Меньше стало приговоров, связанных с реальным лишением свободы. То есть зачастую люди посидели в СИЗО, а в итоге их приговаривают к обязательным работам или к штрафу. Зачем держать в СИЗО подозреваемого, например, по экономическому преступлению или за небольшую кражу? У нас есть мера пресечения в виде домашнего ареста, и, если нет реального доказательства, что человек попытается сбежать, не надо таких людей сажать в СИЗО», - добавил он.

По словам Мельникова, часто подозреваемых отправляют в СИЗО с целью давления - чтобы человек признал вину.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что около 50% россиян, которые сейчас находятся в СИЗО, сидят там не за тяжкие преступления.

«Их можно смело переводить под домашний арест. Такая мера не оптимальна только для дел особо тяжких категорий. То есть неоднократные убийства, терроризм и прочее. Но каков процент тех, кто сидит в СИЗО по таким преступлениям? Не больше 10%», - отметил он.

Адвокат считает, что российская судебная система практически утратила свою независимость, поэтому в СИЗО и тюрьмах часто отбывают наказание невиновные люди.

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«Проблема очень старая. Невиновные сидят в ужасающих условиях и умирают от болезней. Судебная система очень трудно идет на уступки, чтобы выпустить больного человека. Это измеряется сотнями тысяч, а это удар по бюджету», - добавил Трунов.

До этого Александр Брод в беседе с «Радиоточкой НСН» также заявил, что в России есть проблемы с правосудием.

«Для создания нового института (о создание аналога ЕСПЧ в странах СНГ после выхода России из правовой организации – прим. НСН) нужно достичь соглашения между странами СНГ и разработать положения по этому ведомству. Насколько новый институт будет независимым, будет придерживаться правовых стандартов или ориентироваться на политическую волю властных структур и лидеров стран СНГ – здесь большие вопросы. У россиян была отдушина, поскольку мы знаем все проблемы, свойственные нашей системе правосудия. Россия была одной из стран, которая лидировала по количеству обращений в ЕСПЧ. Сомневаюсь, что новый судебный институт в странах СНГ сможет его заменить», - отметил он.

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Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в пресс-центре НСН перечислила проблемы ФСИН и пути их решения.

«Контроль руководства ФСИН над учреждением ослаблен. Сама система покрывает и прячет преступления. Служба собственной безопасности не работает. Расследования проводятся для галочки... Эти проблемы могут быть решены восстановлением контроля над структурами ФСИН и руководством ведомства», - объяснила она.

Еще в январе 2022 года президент России Владимир Путин призвал Минюст и Генпрокуратуру России подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в российских СИЗО и колониях.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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