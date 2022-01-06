Путин поручил подготовить предложения по борьбе с издевательствами в колониях и СИЗО

Как сообщает сайт Кремля, глава государства поручил «проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства России» и при необходимости подготовить предложения по недопущению применения «незаконных методов воздействия» к содержащимся под стражей и осужденным.

Министр юстиции Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов назначены ответственными за выполнение поручения президента, пишет RT.



