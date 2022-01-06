Путин поручил подготовить предложения по борьбе с издевательствами в колониях и СИЗО

Минюст и Генпрокуратура России должны к 1 июня подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение дал ведомствам президент Владимир Путин.

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Как сообщает сайт Кремля, глава государства поручил «проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства России» и при необходимости подготовить предложения по недопущению применения «незаконных методов воздействия» к содержащимся под стражей и осужденным.

Министр юстиции Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов назначены ответственными за выполнение поручения президента, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолонииГенпрокуратураМинюст РФВладимир Путин
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