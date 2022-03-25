«Через полгода?» Судьи поспорили о сроках возможного возвращения смертной казни в России

Судья ЕСПЧ и бывшая судья Конституционного суда России в эфире НСН поспорили о том, вернут ли смертную казнь после завершения обязательств по Европейской конвенции.

Через полгода от даты выхода России из Совета Европ смертную казнь могут вернуть исходя из решений Конституционного суда и законодательной власти страны, заявил судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это не священное писание!»: Введут ли в России смертную казнь «за Донбасс»

Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет. По его словам, мораторий может остаться, или же его пересмотрят в случае необходимости. Дмитрий Дедов отметил, что возвращение смертной казни сейчас не произойдет.

«Формально еще не было денонсации Европейской конвенции по правам человека, и, если ее нет, то после выхода государства из совета Европы еще шесть месяцев обязательства государства сохраняются. Поэтому, исходя из этих положений, можно сказать, что еще полгода смертная казнь не может быть введена», - сказал Дедов.

Казахстан полностью исключил смертную казнь

По его словам, присутствие России в Совете Европы обеспечивало мораторий на смертную казнь в России. Дедов отметил, что для того, чтобы вернуть наказание, необходимо будет провести много процедур.

«Необходимы соответствующие внутренние процедуры для того, чтобы вернуть смертную казнь. Такое решение будет приниматься на усмотрение законодательной власти страны и Конституционного суда. Возвращения смертной казни, конечно, не хотелось бы», - резюмировал Дедов.

«Не мальчики для битья»: В МИД объяснили причину выхода России из Совета Европы

В свою очередь бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорила с Дмитрием Дедовым и отметила, что смертная казнь в России не может быть введена даже спустя полгода после выхода государства из Совета Европы.

«Есть решение Конституционного суда 2009 года, где написано, что смертная казнь не может быть возвращена в России. Это невозможно. Там приведены все правовые аргументы. Кроме того, если оценивать эту меру с точки зрения влияния на преступность, то она нигде и никогда не способствовала ее предотвращению. Никому в мире не нужна смертная казнь», - напомнила она.

Комитет министров Совета Европы 16 марта принял решение о немедленном прекращении членства России в организации. Оно было обусловлено тем, что Россия «совершила действия, несовместимые со статусом страны — участницы организации». Дмитрий Медведев ранее отмечал, что такое решение дает российским властям возможность восстановить «ряд важных институтов», в числе которых он назвал смертную казнь «для опаснейших преступников».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет ЕвропыЕСПЧСмертная КазньСудРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры