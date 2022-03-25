«Через полгода?» Судьи поспорили о сроках возможного возвращения смертной казни в России

Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет. По его словам, мораторий может остаться, или же его пересмотрят в случае необходимости. Дмитрий Дедов отметил, что возвращение смертной казни сейчас не произойдет.

«Формально еще не было денонсации Европейской конвенции по правам человека, и, если ее нет, то после выхода государства из совета Европы еще шесть месяцев обязательства государства сохраняются. Поэтому, исходя из этих положений, можно сказать, что еще полгода смертная казнь не может быть введена», - сказал Дедов.