«Ток-шоу и агрессия!»: В СПЧ связали «перебор арестов» в РФ с влиянием общества на судей

Жесткость судей связана с атмосферой нетерпимости и постоянным поиском мишеней для агрессии на ТВ, сказал в эфире НСН Александр Брод.

Призыв главы Верховного суда чаще использовать альтернативу арестам связан с желанием минимизировать поводы для протестных настроений в стране, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод.

Ранее глава ВС РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России «перебор с арестами» фигурантов уголовных дел. По его словам, суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.

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«Почему сейчас председатель Верховного суда поднимает эту тему? Россия находится в достаточно непростой ситуации, под беспрецедентным санкционным, политическим и экономическим давлением Запада. Для власти очень важно сохранять стабильность, минимизировать протестные настроения, а жесткое, репрессивное правосудие нередко вызывает раздражение и неприятие людей. Думаю, это одна из мер для того, чтобы снизить накал страстей, что должно способствовать устойчивости нашей общественно-политической системы в её нынешнем виде», - сказал Брод.

При этом он высказал мнение, что далеко не все судьи услышат призыв Лебедева.

«Реформа правосудия не решается путем директив: председатель ВС дал команду и все дружно бросились ее выполнять. Не думаю, что этот призыв будет услышан всеми судьями. Кроме того, реформа правосудия – это целый комплекс мер», - указал член СПЧ.

По мнению Брода, жесткость решений судей связана и с агрессивными настроениями, царящими сегодня в обществе.

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«На моей памяти члены СПЧ поднимали тему гуманизации правосудия на встречах с президентом не менее десяти лет подряд. Ее также неоднократно поднимали правозащитники, предпринимательские сообщества, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Однако, к сожалению, альтернативные меры пресечения и наказания применялись очень редко и наше правосудие продолжает демонстрировать репрессивный уклон. Думаю, это связано и с общей обстановкой, поскольку настроения агрессии, нетерпимости сейчас достаточно распространены и проявляются везде – на ток-шоу, в быту, в постоянном выборе мишеней для агрессии. Это говорит о далеко не идеальном морально-психологическом состоянии нашего общества. Судьи – часть общества, поэтому настрой у них достаточно жесткий», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов сказал НСН, что около половины россиян, находящихся в СИЗО, сидят там не за тяжкие преступления, им смело можно сменить меру пресечения на домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:АрестыАлександр БродВерховный Суд РФ
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