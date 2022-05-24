«Ток-шоу и агрессия!»: В СПЧ связали «перебор арестов» в РФ с влиянием общества на судей

Призыв главы Верховного суда чаще использовать альтернативу арестам связан с желанием минимизировать поводы для протестных настроений в стране, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод.



Ранее глава ВС РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России «перебор с арестами» фигурантов уголовных дел. По его словам, суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.