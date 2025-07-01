Тегеран начал восстанавливать разрушенные ядерные объекты

На это укапывают спутниковые снимки. На них замечена тяжелая техника рядом с объектом в Фордо. Ведется разбор завалов. При этом точно сказать, что именно происходит на объектах, сложно, так как иранские власти закрыли Агентству по атомной энергии доступ к ним.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

