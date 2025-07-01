Тегеран начал восстанавливать разрушенные ядерные объекты
1 июля 202506:02
Иран начал восстанавливать ядерные объекты, которые подверглись атаке со стороны США, сообщает «РЕН ТВ».
На это укапывают спутниковые снимки. На них замечена тяжелая техника рядом с объектом в Фордо. Ведется разбор завалов. При этом точно сказать, что именно происходит на объектах, сложно, так как иранские власти закрыли Агентству по атомной энергии доступ к ним.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru