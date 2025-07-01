СМИ: Задержанные азербайджанцы могут быть причастны к гибели более 30 человек
Задержанную в Свердловской области группировку азербайджанцев заподозрили в причастности к гибели людей во время массового отравления алкоголем, сообщает РБК.
Это случилось в 2021 году в Оренбургской области. Тогда от суррогатного спиртного пострадали более 60 человек, из них 34 погибли. По данным следствия, входившие в состав преступной группировки злоумышленники причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.
Сотрудники правоохранительных органов провели задержания и обыски по местам проживания подозреваемых – граждан России и выходцев из Азербайджана.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решениях, принятых властями Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru