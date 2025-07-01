Хакеры грозят обнародовать украденные у окружения Трампа письма

По словам злоумышленников, у них около 100 гигабайт писем с аккаунтов Уайлс, Халлиган, а также советника Трампа Роджера Стоуна и порноактрисы Сторми Дэниелс.

Хакеры заявили, что могут продать материалы. При этом они не описали содержание данных писем.

Ранее стало известно, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

