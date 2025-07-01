Хакеры грозят обнародовать украденные у окружения Трампа письма
Хакеры, которые могут быть связаны с Ираном, пригрозили обнародовать электронные письма, украденные у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и адвоката американского лидера Дональда Трампа Линдси Халлиган, сообщает Reuters.
По словам злоумышленников, у них около 100 гигабайт писем с аккаунтов Уайлс, Халлиган, а также советника Трампа Роджера Стоуна и порноактрисы Сторми Дэниелс.
Хакеры заявили, что могут продать материалы. При этом они не описали содержание данных писем.
Ранее стало известно, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru