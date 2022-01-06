Пытки в российских колониях. Правозащитники требуют ввести «программу защиты свидетелей»

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова перечислила проблемы ФСИН и пути их решения в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Правительство Российской Федерации поддержало проект закона об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. Соответствующий положительный отзыв опубликован в базе данных Государственной думы. Документ внесли в нижнюю палату парламента 20 декабря председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

«Контроль руководства ФСИН над учреждением ослаблен; сама система покрывает и прячет преступления; служба собственной безопасности не работает; расследования проводятся для галочки... Эти проблемы могут быть решены восстановлением контроля над структурами ФСИН и руководством ведомства. Тогда же (в 2018 году - прим. НСН) мы поставили вопрос о том, что правозащитники давно проработали механизм проверки сообщений о проводимых насилиях. Члены Совета по правам человека дали рекомендации, которые легли в основу законопроекта, хочу сказать им слова большой благодарности. Но все это не внедряется, потому что требует конкретных решений от руководства Следственного комитета России и Генпрокуратуры. Самый главный алгоритм, который в 2018 году предлагался, о том, что и прокуратура, и следствие должны брать такие факты пыток в Центральный аппарат, потому что на уровне регионов «рука руку моет», и никогда не бывает случаев, чтобы устанавливали виновных или истину в этом вопросе», - посетовала сенатор.