Пытки в российских колониях. Правозащитники требуют ввести «программу защиты свидетелей»
Политики, правозащитники и «рэкетир на пенсии» высказали предложения, которые помогут прекратить пытки в российских тюрьмах.
Минюст и Генпрокуратура России должны к 1 июня подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение дал ведомствам президент Владимир Путин.
Как сообщает сайт Кремля, глава государства поручил «проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства России» и при необходимости подготовить предложения по недопущению применения «незаконных методов воздействия» к содержащимся под стражей и осужденным.
Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова перечислила проблемы ФСИН и пути их решения в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Правительство Российской Федерации поддержало проект закона об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. Соответствующий положительный отзыв опубликован в базе данных Государственной думы. Документ внесли в нижнюю палату парламента 20 декабря председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
«Контроль руководства ФСИН над учреждением ослаблен; сама система покрывает и прячет преступления; служба собственной безопасности не работает; расследования проводятся для галочки... Эти проблемы могут быть решены восстановлением контроля над структурами ФСИН и руководством ведомства. Тогда же (в 2018 году - прим. НСН) мы поставили вопрос о том, что правозащитники давно проработали механизм проверки сообщений о проводимых насилиях. Члены Совета по правам человека дали рекомендации, которые легли в основу законопроекта, хочу сказать им слова большой благодарности. Но все это не внедряется, потому что требует конкретных решений от руководства Следственного комитета России и Генпрокуратуры. Самый главный алгоритм, который в 2018 году предлагался, о том, что и прокуратура, и следствие должны брать такие факты пыток в Центральный аппарат, потому что на уровне регионов «рука руку моет», и никогда не бывает случаев, чтобы устанавливали виновных или истину в этом вопросе», - посетовала сенатор.
Законопроект по борьбе с пытками является крайне важным шагом, однако документ нужно тщательно проработать, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Я считаю, это не просто позитивный шаг. Это законопроект, который давно назревал. Максимально суровое должно быть наказание за подобные деяния, чтобы не было условных сроков за издевательства над заключенными…Я думаю, должно быть зафиксировано в законодательстве, что сотрудник может нарушить свои полномочия и предоставить информацию об издевательствах, чтобы прекратить факт пыток. Своего рода программа защиты свидетелей нужна. Когда люди раскрывают особо тяжкие преступления, они не должны попадать под действие законов о защите информации, в частности. Люди должны понимать, что они придут в СК, принесут заявления о пытках, и к ним не будет никаких претензий», - добавил он.
Законопроект об ужесточении наказания за пытки может остановить беспредел в тюрьмах, по проблеме пыток нанесен «двойной удар», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский.
«Удары по этой чудовищной практике нанесены с двух сторон. Во-первых, этот закон, с другой стороны – вроде бы как воры приняли наконец решение о том, чтобы не считать подвергнутых этим издевательствам «опущенными», и они не будут переводиться в низшую касту. Да, конечно, остается чисто физическая боль, но вопрос понижения социального статуса и чудовищного морального унижения, получается, снят ворами с повестки дня», - пояснил «рэкетир на пенсии».
В начале октября правозащитники опубликовали видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. Служебный видеоархив вывез из России и передал правозащитникам программист и бывший заключенный Сергей Савельев.
После проверки информации о пытках заключённых из УФСИН по Саратовской области были уволены 18 сотрудников, возбуждено семь уголовных дел, отмечает РБК. 25 ноября президент России Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова.
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