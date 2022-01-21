«Это смешно»: В СПЧ указали на бесполезность Генпрокуратуры при проверках колоний
Следить за безопасностью осужденных должны квалифицированные сотрудники ОНК, заявил Игорь Каляпин.
Сотрудники Генпрокуратуры абсолютно не способны проверять безопасность осужденных в российских колониях, они укрывают пытки и покрывают нарушение всевозможных законов, заявил председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток», член СПЧ Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Представитель Генпрокуратуры Александр Яковлев 21 января на круглом столе по проблеме пыток заявил, что ведомство проверит обеспечение безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. По его словам, результаты проверки будут проанализированы к 1 июня.
«Я боюсь, что выполнено это все будет совершенно формально, как это обычно и делается. Что значит проверить обеспечение безопасности? Можно проверить наличие технических средств, работают ли видеорегистраторы, работают ли камеры в запираемых помещениях. Вот такие вещи, наверное, можно проверить. Но, как показывает практика, дело не в технических неисправностях. Дело в том, что сотрудники колоний могут применять пытки, могут нарушать закон, могут какие-то страшные вещи с людьми делать, которые в кино про фашистов не увидишь. В это время просто эти камеры отключаются. А иногда даже включаются и записи потом хранятся в каких-то архивах. И те самые сотрудники прокуратуры, которые должны это все проверять, они на это все никак не реагируют, а покрывают и укрывают. И сейчас они поедут что-то там проверять. Это смешно», - сказал Каляпин.
По его словам, проверки Генпрокуратуры не дадут никакого результата. Каляпин отметил, что ведомство делает это только для того, чтобы успокоить общество.
«В тех колониях, которые стали предметом проверок, там сейчас не пытают пока. Утихнет все и вполне возможно, что по-новому начнут. С комитетом против пыток никто не связывался, с «Агорой» тоже. У нас при прокуратурах есть какие-то общественные советы. Они, наверное, своих же собственных прокурорских отставников оттряхнут от нафталина и сходят с ними что-нибудь проверят. У нас была эффективная система гражданского контроля, которая действительно работала несколько лет. Это ОНК. Но его у нас больше практически нет. В подавляющем большинстве регионов это формальные подпевалы все тем же прокуратурам», - отметил правозащитник.
Каляпин подчеркнул, что прокуроры не справляются со своими обязанностями. По его словам, проверять СИЗО и колонии необходимо именно квалифицированным сотрудникам ОНК.
«Не надо изобретать никакой велосипед, он изобретен. Давайте просто вернем правозащитников в эти комиссии. Пусть они работают спокойно и выявляют инциденты. А прокуроры пусть потом ходят по их сообщениям и что-то перепроверяют. У самих прокуроров это не получается. Это не получается ни вчера, ни позавчера, ни 10 лет назад. Что ни скандал, то это выявляется либо случайно, либо это делают правозащитники. Нет ни одного громкого дела, которое было бы выявлено прокуратурой. Она выявляет нарушения в виде старой электропроводки или старых матрасов. Но безопасность осужденных не проверяется, а наоборот укрывается», - резюмировал Каляпин.
В начале октября 2021 года правозащитники опубликовали видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. После проверки информации о пытках заключенных, из УФСИН по Саратовской области были уволены 18 сотрудников, возбуждено семь уголовных дел. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова.
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