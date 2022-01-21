«Это смешно»: В СПЧ указали на бесполезность Генпрокуратуры при проверках колоний

Представитель Генпрокуратуры Александр Яковлев 21 января на круглом столе по проблеме пыток заявил, что ведомство проверит обеспечение безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. По его словам, результаты проверки будут проанализированы к 1 июня.

«Я боюсь, что выполнено это все будет совершенно формально, как это обычно и делается. Что значит проверить обеспечение безопасности? Можно проверить наличие технических средств, работают ли видеорегистраторы, работают ли камеры в запираемых помещениях. Вот такие вещи, наверное, можно проверить. Но, как показывает практика, дело не в технических неисправностях. Дело в том, что сотрудники колоний могут применять пытки, могут нарушать закон, могут какие-то страшные вещи с людьми делать, которые в кино про фашистов не увидишь. В это время просто эти камеры отключаются. А иногда даже включаются и записи потом хранятся в каких-то архивах. И те самые сотрудники прокуратуры, которые должны это все проверять, они на это все никак не реагируют, а покрывают и укрывают. И сейчас они поедут что-то там проверять. Это смешно», - сказал Каляпин.

По его словам, проверки Генпрокуратуры не дадут никакого результата. Каляпин отметил, что ведомство делает это только для того, чтобы успокоить общество.