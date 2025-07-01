В Госдуме считают, что ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 13-15 процентов
Ключевая ставка Центробанка России к концу 2025 года может снизиться до 13-15% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, это произойдет в случае отсутствия внешних негативных шоков. Парламентарий указал, что в настоящее время ситуация на сырьевых рынках заставляет цены на нефть расти, что благоприятствует бюджету России и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Депутат отметил, что снижение ключевой ставки будет плавным.
Удержать российскую экономику от рецессии сегодня поможет только постепенное, последовательное снижение ключевой ставки, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
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