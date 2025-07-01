В Госдуме считают, что ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 13-15 процентов

По его словам, это произойдет в случае отсутствия внешних негативных шоков. Парламентарий указал, что в настоящее время ситуация на сырьевых рынках заставляет цены на нефть расти, что благоприятствует бюджету России и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Депутат отметил, что снижение ключевой ставки будет плавным.

Удержать российскую экономику от рецессии сегодня поможет только постепенное, последовательное снижение ключевой ставки, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.

