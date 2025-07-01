Как считают опрошенные, это покажет квалификацию педагогов и будет честно по отношению к детям. Каждый пятый респондент считает, что не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия. Еще столько же опрошенных затруднились с ответом.

Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя сдавали ЕГЭ, больше, чем среди женщин (58 и 55% соответственно). Россияне старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше (52 и 58%).

Великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за его формализации, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

