СМИ: Иранская компания хочет выкупить Астраханский порт

Компания Nasim Bahr Kish из Ирана намерена выкупить все акции Астраханского порта, сообщает «Коммерсант».

Было направлено обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров. В настоящее время компания владеет 53,66% ПАО «Астраханский порт». Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций.

Это может обойтись в 437,5 млн руб. Издание отметает, что сделка планируется под будущие долгосрочные инвестиции в порт, через который идет торговля между Россией Ираном. В основном это лес, зерно и масло.

