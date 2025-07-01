СМИ: Иранская компания хочет выкупить Астраханский порт
1 июля 202506:34
Компания Nasim Bahr Kish из Ирана намерена выкупить все акции Астраханского порта, сообщает «Коммерсант».
Было направлено обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров. В настоящее время компания владеет 53,66% ПАО «Астраханский порт». Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций.
Это может обойтись в 437,5 млн руб. Издание отметает, что сделка планируется под будущие долгосрочные инвестиции в порт, через который идет торговля между Россией Ираном. В основном это лес, зерно и масло.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru