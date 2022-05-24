Глава Верховного суда РФ призвал сократить число арестов

Выступая на пленарном заседании Совета судей он отметил, что было удовлетворено 22 194 из этих ходатайств, то есть 90%.

По его мнению, фигурантов уголовных дел отправляют в СИЗО слишком часто, а пленум обязал судей обсуждать альтернативы, такие как залог, домашний арест и прочее.

«Суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», - заключил Лебедев.

Ранее начальник УФСИН Москвы генерал-майор Сергей Мороз заявил о переполненности столичных СИЗО, сообщает RT. По его словам, в столичных следственных изоляторах находятся 11 936 человек, при этом лимит наполнения составляет 9150 человек.