Глава Верховного суда РФ призвал сократить число арестов
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в первом квартале 2022 года российские суды рассмотрели почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании Совета судей он отметил, что было удовлетворено 22 194 из этих ходатайств, то есть 90%.
По его мнению, фигурантов уголовных дел отправляют в СИЗО слишком часто, а пленум обязал судей обсуждать альтернативы, такие как залог, домашний арест и прочее.
«Суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», - заключил Лебедев.
Ранее начальник УФСИН Москвы генерал-майор Сергей Мороз заявил о переполненности столичных СИЗО, сообщает RT. По его словам, в столичных следственных изоляторах находятся 11 936 человек, при этом лимит наполнения составляет 9150 человек.
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