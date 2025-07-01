Пасечник: Территорию ЛНР освободили на 100%
Российские военные установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, соответствующий доклад пришел «буквально два дня назад».
«Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — сто процентов», — рассказал Пасечник в эфире Первого канала.
Он добавил, что в регионе будут усиливать меры безопасности и начнут восстановление инфраструктуры, пишет Ura.ru.
В марте президент Владимир Путин заявлял об освобождении ЛНР на 99%, при этом под контроль были взяты более 70% Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru