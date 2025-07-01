В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России, сообщает RT со ссылкой на Media.az.

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Ее вес составил 639 килограммов. Утверждается, что по результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы.

О каких именно бактериях идёт речь, не уточняется.

Ранее правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан». Отмечается, что они являются агентами ФСБ, работавшие в стране под прикрытием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:ПродуктыАзербайджан

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