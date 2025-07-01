В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России
В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России, сообщает RT со ссылкой на Media.az.
Ее вес составил 639 килограммов. Утверждается, что по результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы.
О каких именно бактериях идёт речь, не уточняется.
Ранее правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан». Отмечается, что они являются агентами ФСБ, работавшие в стране под прикрытием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru