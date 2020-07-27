Группы риска. Кому бояться коронавируса?
Ученые выяснили, что больные диабетом переносят коронавирус намного тяжелее остальных.
Названо заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
Сам по себе диабет даёт серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада. Кроме того, диабет снижает иммунные защитные функции организма, что особенно опасно во время пандемии коронавируса.
Ранее китайские ученые уже сообщали, что высокий уровень сахара в крови в два раза повышает риск смерти от тяжелых форм коронавируса. Результаты исследования основаны на анализе истории болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с 24 января по 10 февраля.
Специалисты выяснили, что в 2,3 раза чаще от осложнений коронавируса погибали пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови.
Тем временем бразильские учёные пришли к выводу, что COVID-19 может вызывать поражения в полости рта. Помимо уже известного науке заключения о том, что коронавирус способен привести к потере вкуса, они сделали ряд других. Эксперты, в частности, отмечают, что у больных бывают точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и прочие воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.
Проявления коронавируса COVID-19 могут быть весьма разнообразными, убедились учёные в разных странах мира. Так, в Испании и Италии у ряда пациентов появлялись красные пятна на ногах, а канадские специалисты зафиксировали первичный симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз.
В свою очередь россиян предостерегли от употребления больших доз витаминов против коронавируса. Об этом заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Эксперт считает, что стабильный иммунитет невозможно сформировать в короткие сроки. Поэтому он обратил внимание на необходимость пребывания на свежем воздухе и солнце, а также употреблении свежих овощей и фруктах. Такая «терапия» гораздо эффективнее способствует формированию устойчивого иммунитета.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
Специалисты по питанию из Японии составили список продуктов, которые помогут улучшить сопротивляемость организма инфекциям, в том числе, коронавирусной, за счёт усиления иммунитета.
Лидерами по защите организма названы имбирь и чеснок. В корне имбиря содержится в значительном количестве аскорбиновая кислоты, витамины группы В, А, цинк, кальций, йод. Наряду с чесноком, он укрепляет организм и повышает резистентность заболеваниям. На втором месте следует куркума, поскольку куркумин считается очень мощным иммунным стимулятором и природным антибиотиком. Третью и четвертую строчки японские специалисты отдали ягодам и меду.
Отдельной группой в списке выделены все продукты с витамином С — цитрусовые, клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, петрушка и укроп. На шестом месте расположились морская капуста и все разноцветные овощи, среди них особо отмечены сладкий перец, тыква и брокколи.
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