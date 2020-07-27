Группы риска. Кому бояться коронавируса?

Названо заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Сам по себе диабет даёт серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада. Кроме того, диабет снижает иммунные защитные функции организма, что особенно опасно во время пандемии коронавируса.

Ранее китайские ученые уже сообщали, что высокий уровень сахара в крови в два раза повышает риск смерти от тяжелых форм коронавируса. Результаты исследования основаны на анализе истории болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с 24 января по 10 февраля.

Специалисты выяснили, что в 2,3 раза чаще от осложнений коронавируса погибали пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови.

Тем временем бразильские учёные пришли к выводу, что COVID-19 может вызывать поражения в полости рта. Помимо уже известного науке заключения о том, что коронавирус способен привести к потере вкуса, они сделали ряд других. Эксперты, в частности, отмечают, что у больных бывают точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и прочие воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.