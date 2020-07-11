Ученые выявили новый фактор риска смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови в два раза повышает риск смерти от тяжелых форм коронавируса. К такому выводу пришли китайские ученые, чье исследование опубликовано в журнале Diabetologia.

Результаты основаны на анализе истории болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с 24 января по 10 февраля.

Следим за языком: Выявлен новый признак коронавируса

Исследователи выяснили, что в 2,3 раза чаще от осложнений коронавируса погибали пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови.

Речь не шла о больных с не выявленным диабетом, в связи с тем, что число пациентов с повышенным уровнем глюкозы составило 29%. При этом число диабетиков в Китае составляет лишь 12%.

Отмечается, что при высоком уровне сахара в крови чаще формируются тромбы, ухудшается работа сердца, происходят воспаления, пишет Газета.ru

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ФОТО: pixabay.com
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