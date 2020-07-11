Ученые выявили новый фактор риска смерти от COVID-19

Исследователи выяснили, что в 2,3 раза чаще от осложнений коронавируса погибали пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови.

Речь не шла о больных с не выявленным диабетом, в связи с тем, что число пациентов с повышенным уровнем глюкозы составило 29%. При этом число диабетиков в Китае составляет лишь 12%.

Отмечается, что при высоком уровне сахара в крови чаще формируются тромбы, ухудшается работа сердца, происходят воспаления, пишет Газета.ru

