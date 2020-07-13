ВОЗ определила, кто наименее уязвим к коронавирусу

По словам Керкхове, к такому выводу специалисты пришли после исследований по обнаружению антител у детей. Результаты показали, что дети до 10 лет не только менее подвержены риску заражения, но и в легкой форме переносят заболевание в случае инфицирования.

Представитель ВОЗ отметила, что исследование показало, что подростки старше 10 лет также подвержены риску заражения как молодые люди старше 20 лет. Керкхове отметила, что сегодня задачей является выяснить, передается ли вирус между детьми.

По последним данным ВОЗ, общее число заражений в мире превысило 12,7 млн.