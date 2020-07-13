ВОЗ определила, кто наименее уязвим к коронавирусу
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что наименее уязвимы к коронавирусу дети до 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Керкхове, к такому выводу специалисты пришли после исследований по обнаружению антител у детей. Результаты показали, что дети до 10 лет не только менее подвержены риску заражения, но и в легкой форме переносят заболевание в случае инфицирования.
Представитель ВОЗ отметила, что исследование показало, что подростки старше 10 лет также подвержены риску заражения как молодые люди старше 20 лет. Керкхове отметила, что сегодня задачей является выяснить, передается ли вирус между детьми.
По последним данным ВОЗ, общее число заражений в мире превысило 12,7 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru