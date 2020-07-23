Минздрав анонсировал вакцинацию групп риска в ближайшее время

Вакцину от коронавируса в России опробуют не менее чем на 800 добровольцах на третьем этапе испытаний, то есть уже после регистрации. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, параллельно начнется масштабирование производства. Он отметил, что вакцина уже прошла первый и второй этапы исследования и показала хорошие результаты.

Но, как пишет RT, Мурашко не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения. Накануне он говорил, что Минздрав готовится к выпуску вакцины на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных о её эффективности и безопасности. Она может получить регистрацию в первой декаде августа.