Минздрав анонсировал вакцинацию групп риска в ближайшее время
Вакцину от коронавируса в России опробуют не менее чем на 800 добровольцах на третьем этапе испытаний, то есть уже после регистрации. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, параллельно начнется масштабирование производства. Он отметил, что вакцина уже прошла первый и второй этапы исследования и показала хорошие результаты.
Но, как пишет RT, Мурашко не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения. Накануне он говорил, что Минздрав готовится к выпуску вакцины на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных о её эффективности и безопасности. Она может получить регистрацию в первой декаде августа.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а возможно, жить нам придется с этой инфекцией вечно.
«В холодное время года возможен подъем заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдем по первой - неясно. Но прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», - отметил Альштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru