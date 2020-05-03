Микробиолог рекомендовал осторожно употреблять витамины во время коронавируса
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.
Высокий уровень смертности от коронавувируса нового типа в ряде стран может быть связан с недостатком витамина D, источником которого является солнце. К такому выводу пришли учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, сообщает Ura.ru со ссылкой на публикацию, сделанную на портале Research Square.
По мнению исследователей, чем ниже средний уровень витамина D у жителей определённых стран, тем выше смертность после заражения COVID-19.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН не удивился выводам британских ученых о зависимости роста числа заболевших коронавирусом от дефицита витамина D.
«Отсутствие витаминов в принципе отрицательно влияет на жизненный уровень организма и совершенно естественно снижает иммунитет, в том числе, и к любой вирусной инфекции. Ничего удивительного в этом нет», - считает микробиолог.
Он полагает, что иностранные ученые связали недостаток витамина D с ростом заболеваемости от COVID-19 потому, что именно с этим, никаким другим, витамином были связаны профинансированные исследования. Виктор Зуев усомнился в объективности полученных данных.
«Конечно, исследования были связаны именно с витамином D и заболеваемостью коронавирусом. Взялись бы они (ученые – прим. НСН) за витамин А, может, было бы то же самое», - заявил микробиолог.
Виктор Зуев считает, что для профилактики коронавируса не следует начинать пачками употреблять витамины. По мнению специалиста, нужно, в первую очередь, уделить внимание организации правильного питания.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал выводы американцев о гибельности солнечного света для вируса.
«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», - заметил собеседник НСН.
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