Микробиолог рекомендовал осторожно употреблять витамины во время коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавувируса нового типа в ряде стран может быть связан с недостатком витамина D, источником которого является солнце. К такому выводу пришли учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, сообщает Ura.ru со ссылкой на публикацию, сделанную на портале Research Square.

По мнению исследователей, чем ниже средний уровень витамина D у жителей определённых стран, тем выше смертность после заражения COVID-19.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН не удивился выводам британских ученых о зависимости роста числа заболевших коронавирусом от дефицита витамина D.