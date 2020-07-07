Следим за языком: Выявлен новый признак коронавируса

Помимо уже известного науке заключения о том, что коронавирус способен привести к потере вкуса, они сделали ряд других. Бразильские учёные, в частности, отмечают, что у больных COVID-19 бывают точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и прочие воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.

Все эти проявление вторичны и возникают в организме, уже ослабленном инфекцией. В частности, жёлтые язвы во рту и глубокие трещины появились у пожилого мужчины на 24-й день после обращения в больницу с коронавирусом, говорится в исследовании.

Проявления коронавируса COVID-19 могут быть весьма разнообразными, убедились учёные в разных странах мира. Так, в Испании и Италии у ряда пациентов появлялись красные пятна на ногах, а канадские специалисты зафиксировали первичный симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз.

