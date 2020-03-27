В Японии назвали 6 видов продуктов, защищающих от коронавируса

Специалисты по питанию из Японии составили список продуктов, которые помогут улучшить сопротивляемость организма инфекциям, в том числе, коронавирусной, за счёт усиления иммунитета.

Лидерами по защите организма от заразы названы имбирь и чеснок. Так, в корне имбиря содержится в значительном количестве аскорбиновая кислоты, витамины группы В, А, цинк, кальций, йод. Наряду с чесноком, он укрепляет организм и повышает резистентность заболеваниям.

Кроме того, пользу приносит активное вещество корня имбиря — гингерол. Оно значительно смягчает воспалительные процессы и хронические боли. Имбирь также способствует очистке организма от многих токсинов, отмечает «Свободная пресса».

На втором месте следует куркума, поскольку куркумин считается очень мощным иммунным стимулятором и природным антибиотиком. Третью и четвертую строчки японские специалисты отдали ягодам и меду. Причём указывается, что замороженные ягоды также несильно теряют свои целебные характеристики.

Отдельной группой в списке выделены все продукты с витамином С — цитрусовые, клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, петрушка, укроп.

На шестом месте расположились морская капуста и все разноцветные овощи, среди них особо отмечены сладкий перец, тыква и брокколи.

