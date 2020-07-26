Россиян предостерегли от употребления больших доз витаминов против коронавируса
Витамины не снизят риск заболевания коронавируса, поэтому их не стоит употреблять в больших дозах. Об этом заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Эксперт считает, что стабильный иммунитет невозможно сформировать в короткие сроки. Поэтому Тяжельников обратил внимание на необходимость пребывания на свежем воздухе и солнце, а также употреблении свежих овощей и фруктах. Такая «терапия» гораздо эффективнее способствует формированию устойчивого иммунитета.
Ранее 26 июля Тяжельников напомнил, как отличить грипп от коронавируса. Резкое повышение температуры до 40 градусов, ломота во всем теле и слабость характерны, по его мнению, для гриппа. Для коронавируса потеря обоняния и чувства вкуса являются наиболее типичными симптомами.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
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