Новости за ночь: Названо заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз

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Больные диабетом переносят новый коронавирус COVID-19 тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, передаёт ТАСС.
Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы исследования призывают врачей уделять больше внимания больным диабетом. Наблюдения показали, что без врачебного контроля пациенты с повышенным уровнем сахара забывают регулярно принимать препараты, отслеживать уровень глюкозы и делать инъекции инсулина.
Сам по себе диабет даёт серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада. Кроме того, диабет снижает иммунные защитные функции организма, что особенно опасно во время пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru