Новости за ночь: Названо заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз

Больные диабетом переносят новый коронавирус COVID-19 тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, передаёт ТАСС.

Россиян предостерегли от употребления больших доз витаминов против коронавируса

Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования призывают врачей уделять больше внимания больным диабетом. Наблюдения показали, что без врачебного контроля пациенты с повышенным уровнем сахара забывают регулярно принимать препараты, отслеживать уровень глюкозы и делать инъекции инсулина.

Сам по себе диабет даёт серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада. Кроме того, диабет снижает иммунные защитные функции организма, что особенно опасно во время пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Кирилл Каллиников//РИА Новости
ТЕГИ:ДиабетАмериканские УченыеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры