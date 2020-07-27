Новости за ночь: Названо заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз

Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования призывают врачей уделять больше внимания больным диабетом. Наблюдения показали, что без врачебного контроля пациенты с повышенным уровнем сахара забывают регулярно принимать препараты, отслеживать уровень глюкозы и делать инъекции инсулина.

Сам по себе диабет даёт серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада. Кроме того, диабет снижает иммунные защитные функции организма, что особенно опасно во время пандемии коронавируса.

