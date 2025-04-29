«Самый трудный день»: В Испании и Португалии назвали причины массового блэкаута
Власти Испании ввели чрезвычайное положение из-за масштабного блэкаута, в стране только начинают работать магазины и аптеки, школы откроются не во всех городах.
Массовые отключения электричества охватили сразу несколько европейских стран 28 апреля. Тяжелее всего пришлось жителям Испании и Португалии, также сбои фиксировались во Франции, Бельгии и Нидерландах.
Вечером власти Испании ввели в стране чрезвычайное положение. К тому времени Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по обеспечению общественного порядка и другие важные задачи.
Пользователи в соцсетях публикуют крупные испанские города, полностью погруженные во тьму. СМИ уверяют, что такого блэкаута еще не было.
БЕЗ ТРАНСПОРТА И МАГАЗИНОВ
Проблемы начались примерно в 12 утра по местному времени. По данным национального оператора электросетей Испании, Red Electrica (REE), на вечер 28 апреля более 20% электроснабжения было восстановлено. Электричество начало возвращаться сначала в Каталонию, Арагон, Страну Басков, Галисию, Валенсию и другие области страны.
Очевидцы сообщают, что к утру 29 апреля в Испании все постепенно начинает работать. При этом до сих пор плохо работает интернет, «связь проклюнулась в 6 утра», пишет Telegram-канал «Антиглянец».
В социальных сетях рассказывают, что в Барселоне уже в 22 часа «все починили и дали свет, люди на улицах аплодировали». В городе не работал общественный транспорт, не было интернета, все магазины и аптеки закрывались. Кафе с запасными генераторами оставались открытыми. Паники не было.
«Нет интернета, метро встало, трамваи уютно застыли на рельсах. Все магазины закрылись. Мы гуляли по городу, смотрели, как люди играют в карты и читают друг другу вслух», - пишет жительница Барселоны в своем блоге.
На данный момент сообщается, что уже более 92% электроэнергии восстановлено по всей Испании. Местные СМИ, несмотря на оптимизм и спокойствие местных жителей, нарекли это «худшим отключением электроэнергии» в стране. В стране во вторник не будут работать школы, граждан по-прежнему призывают использовать мобильные телефоны только для коротких звонков.
Мадрид, Арагон, Эстремадура и Валенсия откроют школы, но официально занятий не будет, Галисия, Аликанте и Эльше пока решили школы не открывать, а Андалусия и Каталония продолжат образовательный процесс.
САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ
Андорра при этом пострадала меньше всего. Инцидент, вызвавший масштабное отключение электроэнергии по всей Испании, привел лишь к кратковременному прекращению подачи электроэнергии в княжество Андорра. Благодаря автоматическому переподключению, которое осуществила государственная служба к линии, идущей из Франции, подача электроэнергии была восстановлена за очень короткое время — за десять секунд, сообщает FEDA.
А Португалия пострадала серьезнее. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдуш заявил накануне вечером, что в столице постепенно восстанавливается электроснабжение. При этом он предупредил жителей, что во вторник ситуация вряд ли полностью нормализуется.
Он призвал избегать ненужных поездок и беречь заряд телефонов.
Карлуш также признался, что это был «самый трудный день на посту главы» из-за отсутствия информации.
Оператор распределительной сети электроэнергии E-Redes сообщил, что по состоянию на полночь вторника были частично подключены 424 подстанции, снабжая электроэнергией около 6,2 млн потребителей Португалии.
Во Франции были зафиксированы незначительные инциденты на юге страны, пишут местные СМИ. Также сообщалось о сбоях подключения в Бельгии и Нидерландах. Там проблемы были быстро устранены. Также Франция помогала восстанавливать снабжение в Испании и Португалии.
АНОМАЛИЯ ИЛИ АТАКА
Португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN) назвал основную версию случившегося.
В официальном сообщении говорится, что из-за экстремальных температур в Испании наблюдались аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения. Они вызвали сбои синхронизации между системами, что привело к такой ситуации с отключением.
Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica. Специалисты уверены, что такие перепады – это редкость, при этом в данном случае могли сработать несколько факторов, требуется проверка систем.
При этом вечером 28 апреля в компании сообщали, что на полную ликвидацию последствий уйдет неделя.
До этого СМИ активно «продвигали» версию кибератаки. При этом премьер-министр Португалии Луис Монтенегро заявил, что нет никаких признаков кибератаки.
«Автором» этой версии стал министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда. Он почти сразу же допустил хакерскую атаку, но отметил, что причины случившегося еще устанавливаются.
Очевидно, что пострадавшим странам потребуется объединить усилия для расследования случившегося и устранения последствий.
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