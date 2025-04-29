Очевидцы сообщают, что к утру 29 апреля в Испании все постепенно начинает работать. При этом до сих пор плохо работает интернет, «связь проклюнулась в 6 утра», пишет Telegram-канал «Антиглянец».

В социальных сетях рассказывают, что в Барселоне уже в 22 часа «все починили и дали свет, люди на улицах аплодировали». В городе не работал общественный транспорт, не было интернета, все магазины и аптеки закрывались. Кафе с запасными генераторами оставались открытыми. Паники не было.

«Нет интернета, метро встало, трамваи уютно застыли на рельсах. Все магазины закрылись. Мы гуляли по городу, смотрели, как люди играют в карты и читают друг другу вслух», - пишет жительница Барселоны в своем блоге.

На данный момент сообщается, что уже более 92% электроэнергии восстановлено по всей Испании. Местные СМИ, несмотря на оптимизм и спокойствие местных жителей, нарекли это «худшим отключением электроэнергии» в стране. В стране во вторник не будут работать школы, граждан по-прежнему призывают использовать мобильные телефоны только для коротких звонков.

Мадрид, Арагон, Эстремадура и Валенсия откроют школы, но официально занятий не будет, Галисия, Аликанте и Эльше пока решили школы не открывать, а Андалусия и Каталония продолжат образовательный процесс.

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Андорра при этом пострадала меньше всего. Инцидент, вызвавший масштабное отключение электроэнергии по всей Испании, привел лишь к кратковременному прекращению подачи электроэнергии в княжество Андорра. Благодаря автоматическому переподключению, которое осуществила государственная служба к линии, идущей из Франции, подача электроэнергии была восстановлена ​​за очень короткое время — за десять секунд, сообщает FEDA.

А Португалия пострадала серьезнее. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдуш заявил накануне вечером, что в столице постепенно восстанавливается электроснабжение. При этом он предупредил жителей, что во вторник ситуация вряд ли полностью нормализуется.

Он призвал избегать ненужных поездок и беречь заряд телефонов.

Карлуш также признался, что это был «самый трудный день на посту главы» из-за отсутствия информации.

Оператор распределительной сети электроэнергии E-Redes сообщил, что по состоянию на полночь вторника были частично подключены 424 подстанции, снабжая электроэнергией около 6,2 млн потребителей Португалии.