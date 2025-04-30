Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за ЖКУ с 2026 года

Средний совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги в России вырастет с 1 июля 2026 года на 9,8%, с 1 июля 2027 года — на 7,9%, а с 1 июля 2028 года — на 5,9%. Об этом говорится в обновленных сценарных условиях на 2026-2028 годы, опубликованных Минэкономразвития и рассмотренных правительством.

Ведомство уточнило, что причиной пересмотра прогнозов стали переоценка инфляционных ожиданий и дополнительная индексация цен на газ. Согласно документу, повышение в 2026 и 2027 годах окажется выше, чем предполагалось ранее: прошлой осенью министерство ожидало роста на 5,4% и 4,8% соответственно.