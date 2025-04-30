Испанские судьи засекретили расследование блэкаута в стране
Судебная коллегия Испании приняла решение провести разбирательства по делу масштабных отключений электричества 28 апреля в секретном режиме. Об этом она сообщила в своем пресс-релизе.
Стало известно, что судьи сделали это по запросу прокуратуры страны. Ее главным аргументом стало подозрение, что свет мог пропасть из-за последствий кибератак на инфраструктуру.
28 апреля в Испании, Португалии и на юге Франции были зафиксированы перебои с электроснабжением. Во многих городах не работали интернет, мобильная связь и светофоры. Было парализовано движение самолетов и поездов.
Ранее в Португалии рассказали, почему в стране случилось отключение света и что стало причиной для этого, напоминает НСН.
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- Испанские судьи засекретили расследование блэкаута в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru