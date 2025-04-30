Испанские судьи засекретили расследование блэкаута в стране

Стало известно, что судьи сделали это по запросу прокуратуры страны. Ее главным аргументом стало подозрение, что свет мог пропасть из-за последствий кибератак на инфраструктуру.

28 апреля в Испании, Португалии и на юге Франции были зафиксированы перебои с электроснабжением. Во многих городах не работали интернет, мобильная связь и светофоры. Было парализовано движение самолетов и поездов.

Ранее в Португалии рассказали, почему в стране случилось отключение света и что стало причиной для этого, напоминает НСН.

