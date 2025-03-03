«Протянут два-три месяца!»: Трамп может отключить Украину от спутниковых систем Starlink Маска

Наиболее эффективным способом проучить Украину станет решение Дональда Трампа остановить ВСУ доступ к спутниковым системам Илона Маска, заявил НСН Алексей Подберезкин.

После приостановки американской помощи Украина продержится примерно два-три месяца, так как есть целый ряд техники, например, система ПВО Patriot и ракеты HIMARS, которую Европа не сможет поставить Киеву. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.

Президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по нацбезопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины, пишет The New York Times. Комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США. Ранее встреча Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете закончилась скандалом и срывом подписания сделки по редкоземельным металлам. По словам Подберезкина, Трамп может ограничить ВСУ доступ к системам Илона Маска.

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«Возможности ВСУ делятся на три равные части: собственный национальный запас, поставки техники, деньги от США и европейская помощь. Та часть, которая выделялась Байденом, может существенно ограничиться. Но пока этого не произошло, и не стоит питать излишних иллюзий на этот счет. В основном, это часть вооружений, которые американцы как бы выкупают сами у себя. И в большей степени это те системы, которые списываются. Это выгодный бизнес, и, я не думаю, что Трамп будет его прекращать. Наиболее эффективное средство, которое он может предпринять, это остановить обслуживание Украины информационно-космическими системами и системами Илона Маска. Это очень эффективно, потому что все тактическое звено ВСУ строится на системах Маска», - рассказал он.

По словам Подберезкина, больше всего проблем будет с поставками систем ПВО Patriot и самолетами F-16, которых у европейцев просто нет.

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«Евросоюз не сможет поставлять систему ПВО Patriot, например, ракеты к ним, а это самое главное. Ни у англичан, ни у французов нет старых американских ракет ATACMS, потому что у них есть только Storm Shadow класса воздух-земля. У европейцев нет ракет HIMARS. И основная проблема - это натовские самолеты F-16. Англичане и французы не смогут их заменить», - уточнил он.

При этом спикер НСН подчеркнул, что если европейцы «упрутся», то могут и затянуть конфликт, однако при худшем раскладе Украина без США сможет вести бои до трех месяцев.

«Если говорить о краткосрочной или среднесрочной перспективе, то ВСУ без поддержки США протянут максимум два-три месяца. Но не надо недооценивать экономический потенциал Западной Европы. Это 350-400 миллионов человек. Первая и Вторая мировые войны велись европейскими державами. Если те упрутся и раскрутятся, как они грозятся к 2030 году, то это может быть серьезной проблемой. Хотя, я не очень понимаю, как им это удастся сделать и зачем им это нужно», - подытожил он.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Figaro, что совместно с главой правительства Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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