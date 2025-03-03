«Протянут два-три месяца!»: Трамп может отключить Украину от спутниковых систем Starlink Маска

«Евросоюз не сможет поставлять систему ПВО Patriot, например, ракеты к ним, а это самое главное. Ни у англичан, ни у французов нет старых американских ракет ATACMS, потому что у них есть только Storm Shadow класса воздух-земля. У европейцев нет ракет HIMARS. И основная проблема - это натовские самолеты F-16. Англичане и французы не смогут их заменить», - уточнил он.

При этом спикер НСН подчеркнул, что если европейцы «упрутся», то могут и затянуть конфликт, однако при худшем раскладе Украина без США сможет вести бои до трех месяцев.

«Если говорить о краткосрочной или среднесрочной перспективе, то ВСУ без поддержки США протянут максимум два-три месяца. Но не надо недооценивать экономический потенциал Западной Европы. Это 350-400 миллионов человек. Первая и Вторая мировые войны велись европейскими державами. Если те упрутся и раскрутятся, как они грозятся к 2030 году, то это может быть серьезной проблемой. Хотя, я не очень понимаю, как им это удастся сделать и зачем им это нужно», - подытожил он.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Figaro, что совместно с главой правительства Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



