«Переплачивают в три раза!»: Почему УК плюют на закон о провайдерах

Жители домов без альтернативы единому провайдеру могут платить за интернет по 5-6 тысяч рублей в месяц, переплачивая минимум в три раза, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.

Наказание управляющих компаний (УК) за недопуск в дома интернет-провайдеров «со стороны» не даст эффекта, пока их прибыль будет перекрывать штрафы, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее заявил, что министерство будет настаивать на введении административной ответственности для УК, нарушающих закон о доступе операторов в многоквартирные дома. Муртазин объяснил, что у УК есть десятки способов, как обойти этот закон.

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«Это не поможет. Управляющие компании просто плюют на закон и не пускают провайдеров под разными предлогами. Поэтому сегодня у нас ситуация, как с ПИКом, например, когда один провайдер, на котором висит весь интернет. Административная ответственность предполагает наличие небольшого штрафа, при этом существуют десятки способов, как можно провайдеру отказать. Например, несоблюдение технического регламента, порча общедомового имущества. Простой пример: прокладка проводов внутри дома должна идти по техническим коммуникациям. Вам дают на весь подъезд некий стояк, в который вы должны войти, но УК просто не дает туда войти, говорит: стену вы портить не можете, пускайте провод по трубам, а как вы войдете через канализацию, это уже ваше дело. Административная ответственность будет приводить к судебным делам, но возникает вопрос, насколько провайдеры готовы долго и упорно судиться с управляющими компаниями. Как минимум полтора-два года ситуация вряд ли поменяется, пока прибыль УК от провайдеров перекрывает издержки», - разъяснил эксперт.

При этом он отметил, что жители домов, привязанных к единому провайдеру, переплачивают за интернет.

«В домах, где нет альтернативы, люди минимум в три раза больше платят за ШПД (широкополосный доступ в интернет – прим. НСН). В некоторых домах при средней цене ШПД 800 рублей, люди ежемесячно платят по 5-6 тысяч рублей. Решения собрания жильцов для управляющей компании не играет никакой роли. Если УК настроена так, чтобы не давать вам возможность сменить провайдера, вы не сможете его сменить. Они его принимают, а дальше под любыми предлогами отказывают в допуске провайдера на территорию дома. Следующий шаг, на который должны идти жильцы, подавать в суд на управляющую компанию», - заключил собеседник НСН.
«Карманная» монополия: ПИК заподозрили в намеренном игноре интернет-провайдеров

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ранее возмутился тем, что в Москве и Петербурге сотни тысяч людей остались без интернета из-за того, что «упал» провайдер Lovit - единственный, доступный в домах застройщика ПИК. Депутат обратился в Федеральную антимонопольную службу, которая уже проводит проверку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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