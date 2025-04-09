Наказание управляющих компаний (УК) за недопуск в дома интернет-провайдеров «со стороны» не даст эффекта, пока их прибыль будет перекрывать штрафы, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее заявил, что министерство будет настаивать на введении административной ответственности для УК, нарушающих закон о доступе операторов в многоквартирные дома. Муртазин объяснил, что у УК есть десятки способов, как обойти этот закон.