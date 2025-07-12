Плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой
12 июля 202514:36
Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, сообщили в МЧС по региону.
Отмечается, что три человека спасены. Судьба еще одного неизвестна, его ищут.
В ведомстве добавили, что причина опрокидывания плавучего дома устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru