Плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой

Самодельный плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой, сообщили в МЧС по региону.

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Отмечается, что три человека спасены. Судьба еще одного неизвестна, его ищут.

В ведомстве добавили, что причина опрокидывания плавучего дома устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:СпасателиМЧС РФПострадавшиеСамарская Область

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