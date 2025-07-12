Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца»

Российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом свидетельствуют данные ресурса.

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Уточняется, что личные данные Ивлева были внесены в базу сайта с 2021 года за посещение Крыма.

Кроме того, на «Миротворце» еще с 2018 года числится также актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которая, в частности, ведет передачу «Едим дома».

Сам «Миротворец» существует с 2014 года. Его создатели делают достоянием общества персональные данные людей, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. За годы существования сайта на его страницы попали журналисты, артисты, политики и другие лица, которые посещали Крым и Донбасс.

Ранее автор песни «Вставай, Донбасс!», участник группы «Куба» Дмитрий Ноздрин в эфире НСН заявил, что патриотические песни сейчас необходимы, а если их не будет, то в культуру прокрадется пропаганда бездуховности и беспринципности.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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