Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца»
Российский шеф-повар Константин Ивлев попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Уточняется, что личные данные Ивлева были внесены в базу сайта с 2021 года за посещение Крыма.
Кроме того, на «Миротворце» еще с 2018 года числится также актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которая, в частности, ведет передачу «Едим дома».
Сам «Миротворец» существует с 2014 года. Его создатели делают достоянием общества персональные данные людей, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. За годы существования сайта на его страницы попали журналисты, артисты, политики и другие лица, которые посещали Крым и Донбасс.
Ранее автор песни «Вставай, Донбасс!», участник группы «Куба» Дмитрий Ноздрин в эфире НСН заявил, что патриотические песни сейчас необходимы, а если их не будет, то в культуру прокрадется пропаганда бездуховности и беспринципности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru