Никита Кологривый готов сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!»
Актер Никита Кологривый заявил, что готов сыграть Волка в полнометражном художественном фильме «Ну, погоди!».
Отвечая на вопрос журналистов ТАСС, Кологривый сказал, что был бы счастлив сыграть этого персонажа.
Напомним, телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Партнерское соглашение генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заключили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2028 году.
В свою очередь художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин заявил НСН, что вместо адаптация мультфильмов в игровое кино современным режиссерам стоило бы создавать новые смыслы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru