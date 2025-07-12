Никита Кологривый готов сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!»

Отвечая на вопрос журналистов ТАСС, Кологривый сказал, что был бы счастлив сыграть этого персонажа.

Напомним, телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Партнерское соглашение генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заключили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2028 году.

В свою очередь художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин заявил НСН, что вместо адаптация мультфильмов в игровое кино современным режиссерам стоило бы создавать новые смыслы.

