Никита Кологривый готов сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!»

Актер Никита Кологривый заявил, что готов сыграть Волка в полнометражном художественном фильме «Ну, погоди!».

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Отвечая на вопрос журналистов ТАСС, Кологривый сказал, что был бы счастлив сыграть этого персонажа.

Напомним, телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Партнерское соглашение генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заключили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2028 году.

В свою очередь художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин заявил НСН, что вместо адаптация мультфильмов в игровое кино современным режиссерам стоило бы создавать новые смыслы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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