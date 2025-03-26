УК могут начать штрафовать за отказ пускать провайдеров
Министерство цифрового развития России планирует внести поправки в закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что рассматривается возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют его исполнению, сообщает РИА Новости.
Шадаев отметил, что не во всех случаях подрядчики создают необходимые условия для выполнения закона. В связи с этим министерство намерено детализировать возникающие проблемы, систематизировать их и обсудить возможность ужесточения ответственности.
Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле прошлого года. Документ устанавливает единые правила размещения сетей связи, разрешает провайдерам безвозмездно проводить коммуникации в домах без согласия общего собрания собственников, за исключением платы за электроэнергию.
В минувшую пятницу появились массовые жалобы на сбои у интернет-провайдера Lovit, которые обслуживает дома ЖК от ПИК. По данным сервиса Downdetector, в субботу утром их количество превысило 1,5 тысячи. В компании объяснили инцидент DDoS-атакой, что позднее подтвердил Роскомнадзор. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить исполнение закона в сфере интернет-услуг, передает «Радиоточка НСН».
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