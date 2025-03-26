УК могут начать штрафовать за отказ пускать провайдеров

Министерство цифрового развития России планирует внести поправки в закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что рассматривается возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют его исполнению, сообщает РИА Новости.

Шадаев отметил, что не во всех случаях подрядчики создают необходимые условия для выполнения закона. В связи с этим министерство намерено детализировать возникающие проблемы, систематизировать их и обсудить возможность ужесточения ответственности.