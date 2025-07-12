Вьетнам на «Интервидении» представит победитель «Голоса»

«Дык — настоящий любимец вьетнамской публики, обладатель большого количества местных музыкальных наград. Неудивительно, что на его профили в соцсетях подписаны миллионы людей», - говорится в сообщении организаторов.

Дык Фук – победитель вьетнамской версии шоу «Голос». Он известен как исполнитель баллад, поп-хитов и R&B.

Известно, что ради карьеры артиста музыкант даже сделал пластическую операцию лица, поскольку некоторые зрители считали, что внешность певца не соответствует его красивому голосу. Это было еще в 2017 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Песенный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Россию на конкурсе представит Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман), который ранее признавался спецкору НСН, что ему непривычно быть только исполнителем.

