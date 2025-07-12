Юрий Антонов рассказал, что помог Лукашенко стать президентом

Зрители встретили артиста аплодисментами, а сам Антонов рассказал, что его юность и начало творческого пути связаны непосредственного с Белоруссией, отмечает «Московский комсомолец».

Также Антонов признался в своем теплом отношении к президенту страны.

«Я участвовал в концерте во Дворце спорта в Минске, это случилось спонтанно, я прилетел, вышел на сцену, меня встретили такими овациями, я был очень растроган. <...> Я счастлив, что хоть немного поспособствовал тому, что Александр Григорьевич занял достойное место президента Республики Беларусь», - признался Антонов.

Ранее Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин когда-то угостил его козьим молоком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

