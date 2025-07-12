Юрий Антонов рассказал, что помог Лукашенко стать президентом
Певец Юрий Антонов заявил, что «немного поспособствовал» президентству Александра Лукашенко. Об этом артист рассказал на церемонии закладки именной звезды в рамках Международного фестиваля искусств в Витебске.
Зрители встретили артиста аплодисментами, а сам Антонов рассказал, что его юность и начало творческого пути связаны непосредственного с Белоруссией, отмечает «Московский комсомолец».
Также Антонов признался в своем теплом отношении к президенту страны.
«Я участвовал в концерте во Дворце спорта в Минске, это случилось спонтанно, я прилетел, вышел на сцену, меня встретили такими овациями, я был очень растроган. <...> Я счастлив, что хоть немного поспособствовал тому, что Александр Григорьевич занял достойное место президента Республики Беларусь», - признался Антонов.
Ранее Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин когда-то угостил его козьим молоком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru