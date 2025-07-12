В Союзе автошкол предложили проводить частые медкомиссии для пожилых водителей

При этом член союза рассказал, что в настоящий момент в России решают вопрос о возможности лишения водителя прав при обнаружении у него в ходе медобследования болезни, мешающей управлять авто.

«Сейчас рассматривается документ о лишении водительских прав, если человек, например, пришел на диспансеризацию, и врач усмотрел у него какую-то болезнь, которая не дает возможности безопасно управлять автомобилем. Этого человека отправляют на более доскональную проверку, и, если она устанавливает, что это так и есть, информация уходит в ГАИ, и ГАИ аннулирует водительское удостоверение. Без привязки к возрасту водителя. Это будет ведомственная связка: Минздрав и ГАИ», - объяснил он.

Между тем, Матвеев сообщил, что в автошколах в основном обучается молодое поколение.