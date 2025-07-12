В Союзе автошкол предложили проводить частые медкомиссии для пожилых водителей

Представитель объединения Сергей Матвеев в эфире НСН рассказал, что сейчас в России решается вопрос о возможности аннулирования водительских прав при обнаружении у водителя болезни, мешающей управлению автомобилем.

Если люди ставшего поколения по статистике действительно чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года, но этот вопрос упирается в деньги. Об этом в беседе с НСН заявил член Союза автошкол России Сергей Матвеев.

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Накануне в МВД России объявили о необходимости усовершенствования механизмов допуска граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Соответствующее положение содержится в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на период до 2036 года, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. В МВД также сообщили, с 2017 по 2024 год количество аварий с участием пожилых водителей выросло на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%. При этом Матвеев считает, что водители старшего поколения — не самые опасные на дорогах.

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«Если есть медицинская справка, и человек годен к управлению транспортным средством — не выдавать водительские права не могут. 60 лет — это не тот возраст, когда человек становится реально опасным на дороге. Если по статистике действительно так, что люди в этом возрасте чаще попадают в ДТП, то должно быть более серьезное медицинское освидетельствование. Если, например, человек в 60 лет решил получить права. Или должна быть медкомиссия — условно, раз в два года. А не как у нас сейчас: человек получил водительские права, медсправка через год закончила действие, а права действительны десять лет, и человек ездит. Медкомиссия — это вопрос денег. Скорее всего это должно войти в диспансеризацию. Но, если человек, например, работает таксистом и понимает, что негоден, то он просто не придет на диспансеризацию. А как обязать? Диспансеризация не обязательна», - заметил он.

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При этом член союза рассказал, что в настоящий момент в России решают вопрос о возможности лишения водителя прав при обнаружении у него в ходе медобследования болезни, мешающей управлять авто.

«Сейчас рассматривается документ о лишении водительских прав, если человек, например, пришел на диспансеризацию, и врач усмотрел у него какую-то болезнь, которая не дает возможности безопасно управлять автомобилем. Этого человека отправляют на более доскональную проверку, и, если она устанавливает, что это так и есть, информация уходит в ГАИ, и ГАИ аннулирует водительское удостоверение. Без привязки к возрасту водителя. Это будет ведомственная связка: Минздрав и ГАИ», - объяснил он.

Между тем, Матвеев сообщил, что в автошколах в основном обучается молодое поколение.

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«Основной контингент автошкол — около 80% — молодежь: 17-28 лет. Но бывают и пожилые люди. При этом есть достаточно большой контингент людей, которые выучились в автошколах и права "положили на полку". Часть из них приходит в автошколы для восстановления навыков. Автошкола не учит быть профессионалом на дороге, а дает навыки управления автомобилем, которые потом оттачиваются водителем самостоятельно. Если автошкола хорошая, она дает крепкие навыки. Их может хватить на полгода-год», - заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что использование искусственного интеллекта при движении автомобиля на трассе недопустимо, в противном случае может начаться волна нарушений и ДТП.

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ФОТО: РИА Новости
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