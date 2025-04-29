Россиян предупредили, что им грозит за майнинг крипты в квартире

За майнинг в квартире россиянам грозит штраф до 300 тысяч рублей и отключение электричества, рассказал эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Его слова приводит NEWS.ru.

Он напомнил, что запрет на майнинг в жилых помещениях официально действует с 2024 года. Также Бондарь подчеркнул, что за самовольное подключение к электросетям грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. А если гражданина уличат в майнинге без регистрации предпринимателя, то ему могут выписать штраф до 300 тысяч рублей.