Россиян предупредили, что им грозит за майнинг крипты в квартире

За майнинг в квартире россиянам грозит штраф до 300 тысяч рублей и отключение электричества, рассказал эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Его слова приводит NEWS.ru.

Он напомнил, что запрет на майнинг в жилых помещениях официально действует с 2024 года. Также Бондарь подчеркнул, что за самовольное подключение к электросетям грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. А если гражданина уличат в майнинге без регистрации предпринимателя, то ему могут выписать штраф до 300 тысяч рублей.

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При этом Бондарь отметил, что если оборудование для майнинга станет причиной пожара, то человек вообще может получить ограничение свободы до трех лет, а также отключение электричества в квартире по решению суда.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что власти сразу трех российских регионов обратились с просьбой ввести на их территории запрет на майнинг криптовалют. Речь идет о северной части Карелии, части районов Хакасии и Пензенской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
ТЕГИ:Уголовное ДелоШтрафы

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