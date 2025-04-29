Россиян предупредили, что им грозит за майнинг крипты в квартире
За майнинг в квартире россиянам грозит штраф до 300 тысяч рублей и отключение электричества, рассказал эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Его слова приводит NEWS.ru.
Он напомнил, что запрет на майнинг в жилых помещениях официально действует с 2024 года. Также Бондарь подчеркнул, что за самовольное подключение к электросетям грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. А если гражданина уличат в майнинге без регистрации предпринимателя, то ему могут выписать штраф до 300 тысяч рублей.
При этом Бондарь отметил, что если оборудование для майнинга станет причиной пожара, то человек вообще может получить ограничение свободы до трех лет, а также отключение электричества в квартире по решению суда.
Ранее в Минэнерго РФ заявили, что власти сразу трех российских регионов обратились с просьбой ввести на их территории запрет на майнинг криптовалют. Речь идет о северной части Карелии, части районов Хакасии и Пензенской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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