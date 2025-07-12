Лавров передал лидеру КНДР приветствие Путина

Президент России Владимир Путин передал главе КНДР Ким Чен Ыну послание с надеждой на продолжение прямых контактов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с северокорейским лидером.

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Президент России в послании главе КНДР подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, уточнил Лавров.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что главы МИД России и КНДР в ходе встречи обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии.

Лавров прибыл в КНДР с трехдневным рабочим визитом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал МИД России
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