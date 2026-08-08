В России ликвидируют косметическую компанию блогера Карины Кросс
Федеральная налоговая служба начала ликвидацию косметической компании «Кара Кросс косметикс», соучредитель которой - блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.
Компания была открыта в 2019 году, основной вид ее деятельности - розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами. Кросс владеет 20% организации, остальные акции поделены между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.
В июне инспекция ФНС приняла решение о предстоящем исключении юрлица «Кара Кросс косметикс».
Ранее налоговая ликвидировала в России ИП певицы Земфиры (настоящее имя Земфира Рамазанова, признана в РФ иноагентом).
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