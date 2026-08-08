На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков находился в 99 км к юго-востоку от города Северо-Курильска и залегал на глубине 29 км.

«Могли ощутить в Северо-Курильске до 3 баллов», - указали в филиале.

Ранее толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

