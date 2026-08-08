На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3
8 августа 202603:29
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Сахалинской области. Об этом сообщил филиал исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.
Эпицентр подземных толчков находился в 99 км к юго-востоку от города Северо-Курильска и залегал на глубине 29 км.
«Могли ощутить в Северо-Курильске до 3 баллов», - указали в филиале.
Ранее толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
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