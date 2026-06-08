Из‑за происшествия плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма временно приостановили. Всех пассажиров, находившихся на полуострове, эвакуировали. Людей с поездов №68 «Москва — Симферополь», №77 «Санкт‑Петербург — Симферополь» и №7 «Санкт‑Петербург — Севастополь» доставляют в Симферополь автобусами. Сергей Аксёнов заверил, что местные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Тем же вечером, в ночь на 7 июня, ВСУ атаковали мост в районе Чонгара — на границе Херсонской области и Крыма. По сообщению губернатора Владимира Сальдо, из‑за повреждения дорожного полотна движение через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыли. Для проезда в Крым и обратно власти организовали объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Кроме того, по данным оперштаба Кубани, в Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным российского оборонного ведомства, силы ПВО за ночь сбили 310 дронов над регионами России.