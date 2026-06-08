Бензин, продукты и туристы: ВСУ пытаются заблокировать Крым
За минувшую ночь ВСУ выпустили более 300 БПЛА по регионам России, ударив по пассажирскому поезду и перевалочному комплексу, где сейчас бушует пожар.
В результате атаки украинских беспилотников пострадал локомотив пассажирского поезда №68 «Москва — Симферополь». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, а также подтвердила пресс‑служба компании «Гранд Сервис Экспресс». Помощник машиниста погиб, машинист электровоза получил ранения, при этом пассажиры не пострадали.
Из‑за происшествия плановое движение пассажирских поездов на территории Крыма временно приостановили. Всех пассажиров, находившихся на полуострове, эвакуировали. Людей с поездов №68 «Москва — Симферополь», №77 «Санкт‑Петербург — Симферополь» и №7 «Санкт‑Петербург — Севастополь» доставляют в Симферополь автобусами. Сергей Аксёнов заверил, что местные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Тем же вечером, в ночь на 7 июня, ВСУ атаковали мост в районе Чонгара — на границе Херсонской области и Крыма. По сообщению губернатора Владимира Сальдо, из‑за повреждения дорожного полотна движение через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыли. Для проезда в Крым и обратно власти организовали объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».
Кроме того, по данным оперштаба Кубани, в Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным российского оборонного ведомства, силы ПВО за ночь сбили 310 дронов над регионами России.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТРАССАХ В ЛНР
С 4:00 6 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) ввели временные ограничения на движение пассажирского транспорта по ряду участков федеральных трасс. Причина — участившиеся атаки на транспортную инфраструктуру. Под ограничения попали участок трассы Р‑150 от Зоринска до Дебальцева и федеральная автодорога Р‑280 «Новороссия». Министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Альберт Апшев сообщил, что для перевозчиков подготовили схемы объезда, а межрегиональные маршруты перевели на альтернативные направления.
Одновременно приостановили движение пригородных поездов на участках Дебальцево — Красная Могила, Луганск — Лантратовка и Луганск — Дебальцево. Маршрут поездов «Кондашевская Новая — Дебальцево» временно сократили до станции Мануиловка. При этом ограничения не распространяются на личный транспорт, хотя жителям республики рекомендовали отказаться от поездок без необходимости.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что на территории региона движение остаётся без изменений: рейсовые автобусы работают по расписанию, а владельцы личного транспорта могут свободно передвигаться как по области, так и в направлении ЛНР и других субъектов.
ТОПЛИВНЫЙ КОЛЛАПС В КРЫМУ
В Крыму и Севастополе продолжаются перебои с топливом. С конца мая из‑за сложностей с логистикой и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах ввели лимит на бензин АИ‑95 — не более 20 литров в одни руки в сутки. С 31 мая бензин в приоритетном порядке отпускают коммунальной и социальной технике, а также по талонам без ограничений. 4 июня глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал временную приостановку продажи бензина за наличные на несколько дней.
С 6 июня в Севастополе заработала новая электронная система учёта горючего: водители получают персональный QR‑код в мессенджере, который даёт право купить не более 20 литров бензина раз в семь дней. Заправки работают с 9:00 до 21:00, а код нужно предъявить кассиру вместе с документами на машину.
К слову, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что ремонт НПЗ и сокращение собственного производства бензина образовали в России топливную «брешь», и импорт белорусского бензина поможет эффективно ее закрыть.
«Схема давно известна: белорусские НПЗ недозагружены, а мы являемся чуть ли не единственными поставщиками сырья. В ответ к нам идут нефтепродукты. Эта торговля есть, но объемы не очень большие. Условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц используем. Это пара процентов, а то и меньше от того, что в России потребляется. Однако это важные объемы, и брешь, которая возникает, пока у нас часть НПЗ находится на ремонте и сократилось собственное производство, можно хотя бы частично закрыть белорусскими поставками. Это схема, при которой все выигрывают, и вполне возможно она будет расширена, так как нам нужно объемов больше, чем сейчас. У них хорошее качество, поскольку они проводили модернизацию и расширяли пропускную способность. Это достойный продукт по цене и качеству. А что касается импортной пошлины, но она обнулялась еще в прошлом году. Ее эффект может проявиться разве что на Дальнем Востоке, где возможно появление топлива из Китая и Юго-Восточной Азии. Рынок сейчас интересуется бензином, которого мы производим традиционно меньше дизеля», — отметил он.
ИСКУССТВЕННЫЙ АЖИОТАЖ?
Проблемы с логистикой затронули и продуктовые магазины. Жители в Крыму всё чаще жалуются в соцсетях на исчезновение с прилавков сахара, гречки, риса, муки, соли и макарон. Некоторые торговые сети ввели нормы отпуска в одни руки — например, в супермаркетах «Яблоко» и «Пуд». Покупатели выкладывают видео с полупустыми стеллажами, а люди скупают крупы и соль впрок, опасаясь усугубления логистического коллапса.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в интервью «Вестям» призвал не паниковать. Он подчеркнул, что ажиотаж вокруг возможного дефицита беспочвенен. По его словам, регион полностью обеспечен социально значимыми товарами. На складах имеются солидные запасы продукции на продолжительный срок, а большинство товаров выпускают местные предприятия, что снижает зависимость от внешних поставок.
Власти уделяют особое внимание обеспечению непрерывности производственного цикла. Так, топливом в приоритетном порядке снабжаются мясо- и молокоперерабатывающие комбинаты, а также рыбные заводы. Через две недели в регионе стартует активная уборочная кампания, и, как заверил Кратюк, аграрии будут обеспечены всем необходимым для полевых работ строго по графику.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН предрекла еще больший рост цен на бензин на фоне атак БПЛА на нефтехранилища, введения лимитов выдачи и повышенного спроса. Эксперт подчеркнула, что российские власти обсуждают возможность импорта топлива из Белоруссии для сдерживания роста.
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