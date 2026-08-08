США выделят $1 млрд на поддержку администрации нового лидера Колумбии

США направят на поддержку администрации нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи $1 млрд. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии

Ранее де ла Эсприэлья принес присягу на церемонии инаугурации и вступил в должность президента.

Вашингтон намерен объявить о выделении средств в рамках пакета помощи в сфере безопасности с целью поддержки нового колумбийского президента. Деньги направят на совместную борьбу с организованной преступностью и наркоторговлей в Западном полушарии, развитие экономических проектов и торговли, добычу критических минералов.

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ФОТО: РИА Новости
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