СМИ: Россияне стали быстрее гасить ипотеку

Россияне стали в несколько раз быстрее гасить ипотеку, это связано в том числе с ростом зарплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшие банки страны.

Как отметили в сервисе Сбербанка «Домклик», средний срок погашения ипотеки по рыночной ставке за пять лет упал с 19–20 лет до четырех–пяти. Эксперты подчеркнули, что доля ежемесячного платежа к зарплате уменьшается за 5 лет почти вдвое за счет ежегодного роста средних зарплат при фиксированном платеже.

«Поскольку нагрузка платежей снижается, большинство заемщиков используют высвободившиеся средства для досрочного погашения кредита», - добавили в сервисе.

В свою очередь, банк ВТБ заявил о сокращении среднего срока погашения ипотеки по рыночным программам в два раза за три–пять лет. В 2022–2023 годах он составлял 6 лет 3 месяца, в 2025–2026-х – 3 года 1 месяц. По данным банка россияне быстрее гасят займы из-за высоких ставок, чтобы снизить переплату, и за счет рефинансирования.

Между тем ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил НСН, что россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор.

