Суд взыскал с Акинфеева долги по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с футболиста Игоря Акинфеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
В 2026 году Мосводоканал подал два исковых заявления к спортсмену. Они касались взыскания с Акинфеева платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплоснабжение, электроэнергию. Суд удовлетворил оба иска.
По данным РИА Новости, одно из решений уже вступило в силу. Суммы задолженностей не называются.
Ранее столичный Пресненский суд обязал певицу Аллу Пугачеву оплатить долг по коммунальным платежам на общую сумму более 17 тысяч рублей.
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