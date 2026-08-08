Суд взыскал с Акинфеева долги по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с футболиста Игоря Акинфеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

В 2026 году Мосводоканал подал два исковых заявления к спортсмену. Они касались взыскания с Акинфеева платы за жилую площадь и коммунальные платежи, теплоснабжение, электроэнергию. Суд удовлетворил оба иска.

По данным РИА Новости, одно из решений уже вступило в силу. Суммы задолженностей не называются.

Ранее столичный Пресненский суд обязал певицу Аллу Пугачеву оплатить долг по коммунальным платежам на общую сумму более 17 тысяч рублей.

