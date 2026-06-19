Адвокат Бенхин рассказал о штрафах для АЗС за необоснованное повышение цен

Комментируя ситуацию вокруг сетей АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль», он указал, что поступивший в компании запрос от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ещё не является признанием вины.

По словам эксперта, если компании смогут обосновать подорожание бензина и дизеля на своих заправках, например, повышением оптовых и мелкооптовых цен, тогда их не накажут.

«Однако в случае картельного сговора, когда закупочные цены никто не повышал, АЗС ждёт наказание рублем... до 15% на всю выручку в течение года», - указал Бенхин.

Он добавил, что речь может идти об огромных цифрах, во много раз превышающих сиюминутную выгоду.

Ранее ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

