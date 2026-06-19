Адвокат Бенхин рассказал о штрафах для АЗС за необоснованное повышение цен
Если антимонопольная служба докажет необоснованность подорожания топлива, то автозаправочным станциям могут грозить многомиллионные штрафы. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Александр Бенхин.
Комментируя ситуацию вокруг сетей АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль», он указал, что поступивший в компании запрос от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ещё не является признанием вины.
По словам эксперта, если компании смогут обосновать подорожание бензина и дизеля на своих заправках, например, повышением оптовых и мелкооптовых цен, тогда их не накажут.
«Однако в случае картельного сговора, когда закупочные цены никто не повышал, АЗС ждёт наказание рублем... до 15% на всю выручку в течение года», - указал Бенхин.
Он добавил, что речь может идти об огромных цифрах, во много раз превышающих сиюминутную выгоду.
Ранее ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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