В России банки расширят критерии блокировки переводов с 1 марта
Банки в России с 1 марта расширят критерии для блокировки переводов, платежи не будут проходить при наличии вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
Депутат напомнил о законе о расширении перечня признаков подозрительных операций, на которые обязаны реагировать банки и телекоммуникационные компании.
«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию. - НСН)», - указал Аксаков.
Далее кредитные организации будут запрашивать подтверждение на проведение операции.
Для выявления вредоносного ПО банки должны будут получить согласие пользователей. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо в срок до 1 сентября следующего года.
Ранее директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский рассказал НСН, что банки могут приостановить или заблокировать перевод из-за нестандартного поведения клиента, к которому относится целый набор факторов.
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