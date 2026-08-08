В России банки расширят критерии блокировки переводов с 1 марта

Банки в России с 1 марта расширят критерии для блокировки переводов, платежи не будут проходить при наличии вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

Депутат напомнил о законе о расширении перечня признаков подозрительных операций, на которые обязаны реагировать банки и телекоммуникационные компании.

«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию. - НСН)», - указал Аксаков.

Далее кредитные организации будут запрашивать подтверждение на проведение операции.

Для выявления вредоносного ПО банки должны будут получить согласие пользователей. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо в срок до 1 сентября следующего года.

Ранее директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский рассказал НСН, что банки могут приостановить или заблокировать перевод из-за нестандартного поведения клиента, к которому относится целый набор факторов.

