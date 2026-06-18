Пятизвездочный отель с завтраком в Сочи стоит 20–22 тысячи рублей в сутки, то в Батуми точной такой же отель стоит 7 тысяч рублей в сутки. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Туроператоры фиксируют новую тенденцию летнего сезона из-за проблем с логистикой: многие россияне останутся отдыхать в своих или соседних регионах. Об этом сообщила пресс-служба туроператора «Мультитур». В первую очередь проблемы затронули черноморское побережье: ограничения в аэропорту и массовые отмены рейсов в Сочи, а также топливный кризис в Крыму. По словам Мкртчяна, в своем регионе стабильно отдыхают две трети россиян.

«Уже много лет 65% россиян проводят отпуск в своем регионе. Это печальная цифра, все пытаются сделать из России путешествующую страну, но на самом деле это далеко не так. Точно так же будет и в этом году, если не больше. Вообще сейчас идет тренд на спад турпотока по России. Если в прошлом году мы говорили о приросте на 15%, то в этом году он составит от силы 6%», — сказал Мкртчян.