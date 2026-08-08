В Японии 56 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна

Около 56 тысяч домохозяйств оказались без электроэнергии на островах Амами и в префектуре Окинава в Японии из-за тайфуна «Долфин». Об этом заявило национальное общественное телевидение.

Отмечается, что порывы ветра в зоне тайфуна над океаном достигают 60 м/с, а в городе Наха в Окинаве - 30 м/с. Также тайфун несет мощные ливни, согласно оценкам синоптиков, до утра воскресенья 9 июля на Окинаве выпадет до 180 мм осадков.

Известно, что тайфун движется в сторону побережья Китая со скоростью около 15 км/ч.

Ранее в КНР тайфун «Бави» обрушился на популярные у россиян города - Шанхай, Пекин, провинции Чжэцзян, Фуцзянь.

