«Прорваться удалось единицам только благодаря волновой тактике, которую использует киевский режим. Они пускают основную волну дронов в расчете на то, что наша ПВО их уничтожит, и пока будет перезаряжаться, проскочит небольшое количество БПЛА, которое идет на предельно малой высоте. Гипотетически есть шанс, что они могут достигнуть своих целей. И сегодня большая часть была уничтожена, но некоторым удалось прорваться. Но то, что 180 дронов уничтожено, говорит о профессиональной подготовке наших сил ПВО. Также дают результат дополнительные меры, которые принимаются со стороны правительства Москвы: мобильные огневые группы, расчеты и так далее. Создана многослойная, многоярусная система ПВО вокруг Москвы. Мы фактически каждые сутки слышим доклады от нашего руководства о том, что сбито столько-то дронов, их количество зачастую превышает сотню», — рассказал он.

Собеседник НСН добавил, что беспилотные атаки — единственный козырь, который на сегодняшний день остался у Украины. Однако он считает, что регулярность и масштаб ударов будет снижаться.

«Каждый раз засекают места, откуда идут взлеты дронов. Все полностью просматривается нашими радиолокационными станциями, по тем местам сразу же наносятся удары. Также выявляются места складирования, сборки дронов, места их локации и доставки на стартовые площадки. Это все отслеживается, и как только выявляется, сразу уничтожается. На сегодняшний день ВСУ испытывает нехватку боеприпасов, вооружения, в том числе и дронов, хотя идут поставки. Но наша армия системно уничтожает всю логистику со стороны Румынии, Болгарии, Польши. Это серьезно осложняет положение киевского режима, и я надеюсь, что в ближайшее время мы это увидим по уменьшению количества налетов и террористических атак. И на линии боевого соприкосновения это тоже скоро будет ощущаться», — поделился Липовой.

Всего минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО уничтожили 555 украинских дронов. По данным Минобороны, помимо Москвы и Подмосковья их сбивали также в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областях, в Крыму и над акваторией Азовского моря.