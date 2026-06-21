В Тверской области ввели ограничения на продажу бензина

В Тверской области власти ограничили продажу бензина для физических лиц, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Мера носит временный характер и затрагивает заправочные сети «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», сообщила. Что касается корпоративных клиентов, ир они могут заправляться без ограничений.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что временные перебои с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края возникли исключительно из-за сбоев в логистике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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