В Тверской области ввели ограничения на продажу бензина

Мера носит временный характер и затрагивает заправочные сети «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», сообщила. Что касается корпоративных клиентов, ир они могут заправляться без ограничений.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что временные перебои с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края возникли исключительно из-за сбоев в логистике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

